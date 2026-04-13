Nisan ortasında Türkiye'den kar manzaraları! Birçok il beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, bugün hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. İlkbahar geldi ancak havalar bir türlü ısınamadı. İşte nisan ayının ortasında Türkiye'den kar manzaraları…

VAN

Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Van'da dün geceden bu yana etkili olan kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve sis nedeniyle kent beyaza büründü, görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

HAKKARİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Araçlarıyla Üzümlü Sınır Kapısı'na giden bazı vatandaşlar da kar nedeniyle ilerleyemedi.

Vatandaşlar, yolda kalan bazı araçları iterek devam etmelerini sağladı.

BİTLİS

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan beldeye bağlı Kışkılı Mahallesi'nin yolu, son yağışın ardından kapandı.

Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen bölgede kış şartlarının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kışkılı Mahallesi'nin 2 bin 327 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Ergün, "Kasım ayından beri söz konusu yolda çalışma yürütüyoruz. Kar ve tipi nedeniyle çoğu zaman kapandı. Bugün de yine bölgede yol açma çalışmamız devam ediyor." dedi.

RİZE

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar etkisini sürdürüyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor.

Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Aralıklarla devam eden yağış sonrası yaylada kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

ARDAHAN

Ardahan'da da kar etkisini sürdürüyor. Yağışla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

AĞRI

Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle dağlar ve köyler yeniden beyaza büründü.

Karla kaplanan kırsal mahallelerde baharda adeta kış mevsimi yaşanıyor.

KARS

Kars'ta da kar etkisini sürdürüyor. Yağışla kent merkezi beyaza büründü, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde yağışıyla birlikte sarıçam ormanları beyaza büründü. Karla kaplanan ilçede yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

Kars-Erzurum kara yolu Mescitli mevkisinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 araç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyü yolunda 20 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Farklı noktalarda kara saplanarak yolda kalan araçlar, ekiplerce halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

SİNOP

Sinop'un Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ayancık-Boyabat kara yolu Çangal Dağı bölgesinde etkili olan yağış, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışması sonucunda ulaşım normale döndü.

MUŞ

Muş'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte, kardan dolayı 55 köy yolunun kapandığını belirtti. Ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını vurguladı.

BATMAN

Batman'da nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı, özellikle hayvancılıkla uğraşan besicileri olumsuz etkiledi. Sason ilçesine bağlı yüksek kesimlerde bulunan köyler, beklenmedik kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Baharın gelmesiyle birlikte hayvanlarını yaylalara çıkarmayı planlayan besiciler, kar yağışı nedeniyle bu planlarını ertelemek zorunda kaldı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren yağış, günlük yaşamı da zorlaştırdı. Yaklaşık 3 bin metre rakıma sahip Mereto Dağı eteklerinde yer alan köylerde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, ekiplerin yolları açma çalışmaları sürüyor. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen bu durum, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için hem ekonomik hem de lojistik açıdan sıkıntılara yol açtı. Besiciler, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

ELAZIĞ

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Tarhana köyünde kar yağışı etkili oldu.

Nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen kar sürprizi sürüyor. Bu çerçevede Palu ilçesine bağlı Tarhana köyünde vatandaşlar karlı bir güne uyandı. Kar yağışı kısa sürede köyü beyaza bürürken vatandaşlar duruma şaşırdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere hafif yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların sağanak yağış ve yağmur, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir" denildi.

(AA-İHA)