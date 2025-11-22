HABER

Nişanlısına yemeğe gitmişti! Dernek başkanının 19 yaşındaki kızından kahreden haber

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur nişanlısının evine yemeğe gitmişti. Sanpur'un nişanlısının husumetlileri bulundukları eve saldırıda bulundu. Açılan ilk ateş sonucu 19 yaşındaki Rümeysa ağır yaralandı. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden olay dün akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti.

KORKUNÇ OLAY

İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi. Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

