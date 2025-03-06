Nişanlısını parkta darbetti, gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’ndeki Anneler Parkı’nda meydana geldi. Yabancı uyruklu E.Ö.İ. ile nişanlısı S.J. (19) parkta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö.İ., nişanlısını burada darbetti. Durumu gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen S.J., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Polis, şüpheli E.Ö.İ.’yi parkta yakalayıp, gözaltına aldı. S.J.’nin nişanlısından şikayetçi olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır