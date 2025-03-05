Noonan Sendromu nedir? Noonan Sendromu belirtileri nelerdir?

Genetik hastalıklar anneden, babadan ya da büyük anne ve babalardan kaynaklı olarak genlerdeki bozukluklar, farklılıklar nedeni ile aynı aileden doğan yeni bebeklerde ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar çeşitlilik gösterir. Fiziksel ya da psikolojik olabilir. Noonan sendromu adı verilen rahatsızlık da bu genetik hastalıklardan biri olarak kabul edilir.

Noonan Sendromu nedir?

Noonan Sendromu kromozomlarla ilgili bir durumdur. Örnek olarak normal kromozom yapısına sahip bir kişide boyda kısalık, kulak anomalisi, meme başlarında ayrıklık gibi anormal durumların saptanması noonan sendromu olarak yorumlanabilir.

Noonan Sendromu zeka ile de ilgilidir. Örnek olarak üç bine yakın doğumdan birinde görülebilen bu sendromda bebeklerin çoğunluğu normal seviyede zekaya sahiptir. Bu bireyler dışında zihinsel açıdan engelli olduğu tespit edilen bebekler de dünyaya gelebilir.

Noonan Sendromu belirtileri nelerdir?

Genetik bir durum olarak değerlendirilen Noonan Sendromu tedavisi olmayan bir hastalık olarak belirlenmiştir. Sendromun yol açtığı etkileri mümkün olduğu kadar azaltmak hedeflenir ancak tamamen tedavi edilmesi uzmanlarca mümkün değildir. Tedavi genel olarak büyüme hormonu tedavisi, öğrenmede çekilen güçlüğün düzelmesine yönelik eğitimler gibi durumlar içerir.

Ayrıca noonan sendromunun iyileşebilmesi için kanamalar ve morarmalara yönelik çeşitli tedaviler uygulanır. Doğuştan gelen kalp sorunlarını önleyici ilaçlar ay da ameliyatlar yapılabilir. Büyüme sürecinde görülebilen durağanlıklara karşı ise büyüme hormonu tedavisine başlanabilir. Bu sendroma sahip olduğu tespit edilen kişilerin takibi de son derece önemlidir.

Noonan Sendromu belirtileri ile şunlardır: