HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Nöroloji uzmanı uyardı: “MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülüyor”

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, Multiple Skleroz (MS) hastalığına dair önemli bilgiler paylaştı. MS’in merkezi sinir sisteminin miyelin tabakasını etkileyen bağışıklık sistemi temelli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, hastalığın özellikle genç erişkinlerde görüldüğünü vurguladı.

Nöroloji uzmanı uyardı: “MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülüyor”

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, Multiple Skleroz hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Nöroloji uzmanı uyardı: “MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülüyor” 1

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIĞIDIR"

MS’in merkezi sinir sistemiyle ilgili bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, "MS, merkezi sinir sisteminin miyelinle ilgili hastalıklarıdır. Merkezi sinir sistemi dediğimiz beyin ile omirilikten oluşan kısım. Bu miyelinle ilgili bozuklukların en sık görülen tipi sıklıkla genç erişkinleri en çok da 3-4 kat daha fazla olmak üzere kadınları etkileyen bir hastalık. Bu bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bu hastalık bağışıklık sisteminin yanlış hedef seçerek vücut dokularına zarar vermesiyle gelişiyor. Yani bağışıklık sisteminin aslında bir zayıflığı söz konusu değil, bağışıklık sisteminin yanlış hedeflenmesi söz konusudur."

Nöroloji uzmanı uyardı: “MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülüyor” 2

MS HASTALIĞININ ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Demir, "MS hastalığı genellikle ataklarla seyrediyor. Hastalar, çoğunlukla görme kaybı, baş dönmesi, vücudun bir tarafında uyuşma ve denge bozuklukları gibi şikayetlerle başvurur. Tanı koyarken hastanın öyküsü ve nörolojik muayenesi büyük önem taşıyor. Hastalardan Beyin veya Omurilik MR’ı istenir MR görüntülerinde plak adı verilen ve miyelin kaybını gösteren lekelerin saptanabilir. MS tanısında belirli kriterler bulunuyor. Bunlardan birinin zamansal ve mekansal yayılım olduğu yani farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde plakların görülmesinin tanıda önemli olmasıdır" dedi.

Nöroloji uzmanı uyardı: “MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülüyor” 3

TEDAVİSİ VAR MI?

Tanı sürecinde beyin-omurilik sıvısından da örnek alındığını aktaran Prof. Dr. Demir, "Ayrıca bazı dışlayıcı testler yapılarak kesin tanıya ulaşılıyor. Tanı kesinleştikten sonra tedaviyi üç ana başlık altında ele alıyoruz. Bunlar, atak tedavisi, atakları önleyici tedavi ve semptomatik tedavidir. Atak tedavisinde kortizon tedavisi veya kan değişimi yöntemlerini uyguluyoruz ardından da atakları önlemeye yönelik tedavilere geçiyoruz. Başlangıçta daha hafif ilaçların tercih ediliyor, ancak hasta ilaç kullanmasına rağmen ataklar devam ederse veya MR’da yeni plaklar görülürse bir üst tedavi basamağına geçiliyor. Bu aşamada bağışıklık sistemini daha güçlü baskılayan ilaçlar kullanılıyor. Buna rağmen yeni ataklar veya plaklar saptanırsa en üst düzey tedaviye geçilir. Üst düzey tedavide en çok kullandığımız ilaçlar, yeni kuşak ajanlar olan monoklonal antikorlardır. Atakları önleyici tedavinin yanı sıra semptomlara yönelik de çeşitli yöntemler kullanılıyor. En sık görülen kas sertleşmesi için tedaviler, botulinum toksin uygulamaları ve fizik tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ayrıca ürolojik problemler için üroloji uzmanlarıyla birlikte hareket ediyoruz. MS hastalarının günlük yaşamını zorlaştıran yorgunluk gibi ciddi semptomlarda ise davranışçı yaklaşımlar öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Nöroloji uzmanı uyardı: “MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülüyor” 4

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Demirözler suç örgütüne operasyon!SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Demirözler suç örgütüne operasyon!
Günün en çok konuşulan iddiasıydı! 'Cumhur Reyonu' açıklaması Günün en çok konuşulan iddiasıydı! 'Cumhur Reyonu' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
ms hastalığı Elazığ Omurga Beyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.