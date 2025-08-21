Nöroloji uzmanı uyardı: “MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülüyor”

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, Multiple Skleroz hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIĞIDIR"

MS’in merkezi sinir sistemiyle ilgili bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, "MS, merkezi sinir sisteminin miyelinle ilgili hastalıklarıdır. Merkezi sinir sistemi dediğimiz beyin ile omirilikten oluşan kısım. Bu miyelinle ilgili bozuklukların en sık görülen tipi sıklıkla genç erişkinleri en çok da 3-4 kat daha fazla olmak üzere kadınları etkileyen bir hastalık. Bu bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bu hastalık bağışıklık sisteminin yanlış hedef seçerek vücut dokularına zarar vermesiyle gelişiyor. Yani bağışıklık sisteminin aslında bir zayıflığı söz konusu değil, bağışıklık sisteminin yanlış hedeflenmesi söz konusudur."

MS HASTALIĞININ ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Demir, "MS hastalığı genellikle ataklarla seyrediyor. Hastalar, çoğunlukla görme kaybı, baş dönmesi, vücudun bir tarafında uyuşma ve denge bozuklukları gibi şikayetlerle başvurur. Tanı koyarken hastanın öyküsü ve nörolojik muayenesi büyük önem taşıyor. Hastalardan Beyin veya Omurilik MR’ı istenir MR görüntülerinde plak adı verilen ve miyelin kaybını gösteren lekelerin saptanabilir. MS tanısında belirli kriterler bulunuyor. Bunlardan birinin zamansal ve mekansal yayılım olduğu yani farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde plakların görülmesinin tanıda önemli olmasıdır" dedi.

TEDAVİSİ VAR MI?

Tanı sürecinde beyin-omurilik sıvısından da örnek alındığını aktaran Prof. Dr. Demir, "Ayrıca bazı dışlayıcı testler yapılarak kesin tanıya ulaşılıyor. Tanı kesinleştikten sonra tedaviyi üç ana başlık altında ele alıyoruz. Bunlar, atak tedavisi, atakları önleyici tedavi ve semptomatik tedavidir. Atak tedavisinde kortizon tedavisi veya kan değişimi yöntemlerini uyguluyoruz ardından da atakları önlemeye yönelik tedavilere geçiyoruz. Başlangıçta daha hafif ilaçların tercih ediliyor, ancak hasta ilaç kullanmasına rağmen ataklar devam ederse veya MR’da yeni plaklar görülürse bir üst tedavi basamağına geçiliyor. Bu aşamada bağışıklık sistemini daha güçlü baskılayan ilaçlar kullanılıyor. Buna rağmen yeni ataklar veya plaklar saptanırsa en üst düzey tedaviye geçilir. Üst düzey tedavide en çok kullandığımız ilaçlar, yeni kuşak ajanlar olan monoklonal antikorlardır. Atakları önleyici tedavinin yanı sıra semptomlara yönelik de çeşitli yöntemler kullanılıyor. En sık görülen kas sertleşmesi için tedaviler, botulinum toksin uygulamaları ve fizik tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ayrıca ürolojik problemler için üroloji uzmanlarıyla birlikte hareket ediyoruz. MS hastalarının günlük yaşamını zorlaştıran yorgunluk gibi ciddi semptomlarda ise davranışçı yaklaşımlar öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

