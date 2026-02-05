Norveç basını veliaht prensese acımadı: Epstein'ın evinde yarı çıplak fotoğraftaki kişi Mette-Marit çıktı

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son Epstein belgeleri birçok ülkeyi karıştırdı. Belgelerde yer alan bilgiye göre Norveç veliaht prensesi Mette-Marit, Epstein'ın evinde dört gün boyunca konakladı.

NORVEÇ KRALİYETİ DOĞRULADI

Norveç Kraliyet Sarayı, 2013 yılında prensesin Epstein'ın Florida'daki evinde kaldığını doğruladı. Norveç basınında ise Mette-Marit'in malikanede çekildiği öne sürülen fotoğrafları ve Epstein ile samimi e-posta yazışmaları bulunduğu ifade edildi.

NORVEÇ'İ KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Bazı görüntülerde prensesin, Epstein'ın evinde yarı çıplak kişilerin bulunduğu bir ortamda yer aldığı iddia edilirken, bu fotoğraflar Norveç kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı fotoğrafta Mette-Marit'in yüzü gizlenirken Norveç basını fotoğrafın sansürsüz halini yayımladı. Fotoğraf karesinde Mette-Marit'in kimliği gizlenmiş genç bir kadınla kanepede oturduğu görülüyor.

VELİAHT PRENSES ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Mette-Marit yazılı bir açıklama yaparak, Epstein ile kurduğu temasın "kötü bir muhakemenin sonucu" olduğunu söyledi. Prenses, Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmadığını kabul etti ve bu ilişkinin "utanç verici" olduğunu ifade etti. Açıklamasında, Epstein'ın mağdurlarına derin bir sempati duyduğunu da vurguladı.

NORVEÇ'TE İNFİAL YARATTI

Norveç'te faaliyet gösteren çok sayıda kültür ve sivil toplum kuruluşu, Mette-Marit'in özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili projelerde üstlendiği koruyucu ve temsil edici rollerin sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Kuruluşlar, kraliyet ailesinden daha kapsamlı ve şeffaf bir açıklama beklediklerini duyurdu.