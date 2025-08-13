HABER

Norveç'te binlerce kişi 24 saatliğine loto milyoneri olduklarını sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı, ardından istifa geldi

Norveç'te binlerce kişi şans oyunlarından milyoner olduklarını zannederken büyük hayal kırıklığı yaşadı. Devlete ait Şans oyunları şirketi Norsk Tipping, biinlerce kişiye milyonluk şans oyunun talihlisi oldukları ve büyük ikramiye kazandıkları bildirimi gönderdi. Zengin olduklarını zanneden talihlileri bu mutluluğu 24 saat sürdü. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.

Mustafa Fidan

Norveç'te binlerce kişiye, devlete bağlı şans oyunları şirketinden milyoner olduklarına dair bir bildirim gitti. Gelen güzel haberle sevince boğulan kişilerin mutluluğu kısa sürdü. Şans oyunları şirketinin başındaki ismin istifasıyla sonuçlanan süreçle ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı.

BİNLERCE KİŞİ 'MİLYONER OLDUNUZ' BİLDİRİMİYLE BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI! AMA KISA SÜRDÜ...

Norveç'te şans oyunları şirketi Norsk Tipping, Eurojackpot adlı loto oyununda "birkaç bin kişiye" doğru olmayan miktarlarda ödül kazandıkları bildiriminin yapıldığını söyledi. Şirket, tam olarak kaç kişinin olaydan etkilendiğini açıklamayı reddetti.

Norsk Tipping CEO'su Tonje Sagstuen özür diledi ve bir gün sonra da istifa etti.

Norveç te binlerce kişi 24 saatliğine loto milyoneri olduklarını sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı, ardından istifa geldi 1

Şirket, euro'nun yüzde biri olan euro sentin Norveç kronuna dönüştürülmesindeki bir hatanın, kazanılan ödüllerin "aşırı yüksek" olmasına yol açtığını belirtti.

Norveç medyası, miktarın 100'e bölünmesi gerekirken, 100'le çarpıldığını bildirdi. Norsk Tipping, ikramiye miktarlarını Almanya'dan euro olarak alıyor ve daha sonra Norveç kronuna çeviriyor.

KİMİSİ YENİ EV HAYALİ KURDU, KİMİSİ TATİLE ÇIKMA PLANI YAPTI

27 Haziran Cuma akşamı yapılan çekilişten sonra yanlış hesaplanan yüksek miktardaki ikramiyeler şirketin internet sitesinde ve mobil uygulamasında da görüldü.

Şirket, ödül miktarlarının Cumartesi akşamı güncellendiğini ve herhangi bir yanlış ödeme yapılmadığını açıkladı.

Sagstuen yazılı açıklamasında "Çok sayıda kişiyi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüm ve insanların bize kızgın olmalarını anlıyorum" dedi. Ayrıca "güven ihlali" düşünüldüğünde de "eleştirilerin meşru olduğunu" ekledi.

CEO Sagstuen, milyoner olduklarını düşünerek tatile çıkmayı, evlerini yenilemeyi ya da bir daire almayı planlayan insanlardan mesajlar aldığını da söyledi.

"Onlara sadece üzgün olduğumu söyleyebilirim. Fakat özür dilememin pek bir teselli olmadığının da farkındayım" dedi.

Evinde tadilat yaptıran bir kadın Norveç Yayın Kurumuna (NRK) yaptığı açıklamada 1,2 milyon Norveç kronu (119 bin ABD doları, 4,73 milyon TL) kazandığını söyleyen bir bildirim aldığını, fakat bu miktarın çok çok azı ödeme aldığını anlattı.

Norveç te binlerce kişi 24 saatliğine loto milyoneri olduklarını sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı, ardından istifa geldi 2

BAKANLIKTAN "BU TÜR HATALARIN OLMAMASI GEREKTİĞİNİ" AÇIKLAMASI

Norsk Tippin Yönetim Kurulu, şirketin yönetimini denetleyen Kültür Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı yaptı.

Toplantıdan sonra Sagstuen CEO'luktan istifa ettiğini açıkladı. Sagstuen 2014'ten bu yana şirkette çalışıyordu ve Eylül 2023'te CEO olmuştu.

Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, NRK'ya şans oyunları tekelini elinde tutan şirkette "bu tür hataların olmaması gerektiğini" söyledi.

(Kaynak: BBC)

13 Ağustos 2025
13 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

