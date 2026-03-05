Nothing Phone 4a ve 4a Pro tanıtıldı! İşte fiyatları ve özellikleri

Nothing, bir süredir adı çeşitli türden sızıntılarda, dedikodularda ve iddialarda görünen Nothing Phone (4a) ve Phone (4a) Pro'nun üzerindeki örtüyü kaldırdı ve telefonları resmen görücüye çıkardı.

Nothing'ın yeni telefonlarında şeffaf görünüm devam ediyor, ancak donanım güncellenmiş durumda. Dilerseniz ilk olarak Phone (4a) ile başlayalım.

NOTHING PHONE (4A) ÖZELLİKLERİ

Nothing'in şeffaf tasarımını koruyan Nothing Phone (4a), IP64 suya ve toza karşı dayanıklılık ile geliyor. 120 Hz yenileme hızına ve 4500 nite kadar HDR parlaklık sunan 6,78 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olan Phone (4a)'nın ekranı Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

Phone (4a)'ün kalbinde, CPU ve grafik performansında yaklaşık %7'lik bir artış sağladığı ve güç verimliliğini %10 artırdığı iddia edilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor.

Bu noktada Nothing Phone (4a)'da OIS'li 50 MP ana kamera, 50 MP 3,5x periskop telefoto lens, bir Sony ultra geniş sensör ve 32 MP selfie kamerası yer aldığını belirtelim.

Nothing telefonlarda yer alan bir özellik olan Glyph arayüzü de telefonlarla birlikte güncelleniyor. Phone (4a) artık yedi ışık bölgesinde 3500 nit parlaklığa kadar ulaşan 63 mini-LED'li bir Glyph Işıklandırması'na sahip. Bu ışıklar bildirimleri, zamanlayıcıları, şarj durumunu gösterebiliyor ve fotoğraflar veya videolar için bir dolgu ışığı olarak bile kullanılabiliyor.

NOTHING PHONE (4A) PRO ÖZELLİKLERİ

Şimdi geldik Pro modele, yani Nothing Phone (4a) Pro'ya. Phone (4a) Pro, 144 Hz yenileme hızına ve 5000 nite kadar tepe parlaklığına ulaşabilen 6,83 inçlik 1.5K AMOLED bir ekrana sahip. 7,95 mm kalınlığında metal yekpare bir gövdeye sahip olan telefon, IP65 suya ve toza karşı dayanıklılık koruması ile geliyor.

Phone (4a) Pro, önceki modellere göre %27'ye kadar daha hızlı CPU performansı ve %30 daha iyi grafikler sunduğu iddia edilen Snapdragon 7 Gen 4'ü kullanıyor. Buna ek olarak telefonda LPDDR5X bellek ve UFS 3.1 depolama yer alıyor.

Phone (4a) Pro, bir Sony LYT700C ana kamera, 3,5x optik yakınlaştırma ve 140x'e kadar yakınlaştırma ( şirkete göre bir Nothing telefonda şimdiye kadarki en uzun yakınlaştırma) sunan 50 MP periskop telefoto lens ile geliyor. Buna ek olarak telefonda bir Sony ultra geniş sensör ve 32 MP ön kamera da bulunuyor.

Phone (4a) Pro, daha fazla alanı kaplayan 137 mini-LED'lik bir Glyph Işıklandırması'na ev sahipliği yapıyor. Işıklar pil göstergesi, zamanlayıcı, dijital saat gibi widget'ları gösterebiliyor.

Her iki telefon da Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1'i çalıştırıyor. Nothing, 3 yıllık Android güncellemeleri ve 6 yıllık güvenlik yamaları sözü veriyor.

Her ikisi de 5080 mAh bataryaya sahip olan telefonlar, 50W hızlı şarjı destekleyerek 30 dakikada yaklaşık %60 şarja ulaşıyor.

NOTHING PHONE (4A) VE PHONE 4(A) PRO'NUN FİYATLARI

Phone (4a) için fiyatlar 349 Euro'dan başlıyor. 140x zoom yapabilen Phone (4a) Pro için ise başlangıç fiyatı 479 Euro. (Kaynak: Android Authority)