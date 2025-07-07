Nüfus müdürlüğü randevusu alma rehberi

Vatandaşların kimlik, sürücü belgesi, pasaport gibi çeşitli resmi belgeleri alabildiği, birçok resmi işlemi gerçekleştirebildiği il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, alt birimleri olan farklı başkanlıklar ile birlikte hizmet vermektedir. Bu başkanlıklardan bazıları şunlardır:
Adres Daire, Arşiv Daire, Destek Hizmetleri, Bilgi İşlem, Kimlik Kartları Daire, Vatandaşlık Hizmetleri Daire, Personel ve Mali İşler Daire, Mevzuat ve Strateji Daire, Nüfus Hizmetleri Daire.
Nüfus müdürlüklerinde işlem yaptırmak için randevu alınması gerekmektedir. Günümüzde birçok işlemin yapılabildiği internet aracılığı ile birçok resmi işlem de gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca birçok resmi belge de internet üzerinden hazırlanabilmektedir. E-Devlet sistemi ile tüm devlete ait kurum ve kuruluşlar tek bir portal üzerinde toplanmıştır ve hepsine e-Devlet sistemine giriş yaparak ulaşılabilmektedir. Randevu talebi işlemleri de internet üzerinden farklı yollar kullanılarak yapılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çeşitli işlemler için nüfus müdürlüğüne gitmeden önce randevu alınması gerekir. Randevu alma işlemi için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ve uygulamalar şu şekildedir:
Herhangi bir yöntem ile randevu alma işlemi tamamlandıktan sonra randevunun gününde ve saatinde mutlaka nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne gidilmelidir. Aksi takdirde bir sonraki randevu alma işleminin yapılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Eğer alınan randevuya gidilmeyecekse mutlaka randevu günü ve saatinden önce yeniden sisteme girerek randevu iptal işlemi gerçekleştirilmelidir. İptal işlemleri için de mümkün olabildiği kadar önceden randevu iptali gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde randevu günü ve saati alındıktan sonra değişiklik de yapılabilmektedir.
Alınan randevunun takip edilmesi için de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sitesi ya da e-Devlet sistemi kullanılabilmektedir. Randevu durumu alt menüsü tıklanarak gelen form doldurulur ve tarih ve saat değişikliği yapılacaksa revize et butonuna tıklanarak randevu günü ve saati güncellenir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum