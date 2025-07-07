Nüfus müdürlüğü randevusu alma rehberi

Vatandaşların kimlik, sürücü belgesi, pasaport gibi çeşitli resmi belgeleri alabildiği, birçok resmi işlemi gerçekleştirebildiği il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, alt birimleri olan farklı başkanlıklar ile birlikte hizmet vermektedir. Bu başkanlıklardan bazıları şunlardır:

Adres Daire, Arşiv Daire, Destek Hizmetleri, Bilgi İşlem, Kimlik Kartları Daire, Vatandaşlık Hizmetleri Daire, Personel ve Mali İşler Daire, Mevzuat ve Strateji Daire, Nüfus Hizmetleri Daire.

Nüfus müdürlüklerinde işlem yaptırmak için randevu alınması gerekmektedir. Günümüzde birçok işlemin yapılabildiği internet aracılığı ile birçok resmi işlem de gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca birçok resmi belge de internet üzerinden hazırlanabilmektedir. E-Devlet sistemi ile tüm devlete ait kurum ve kuruluşlar tek bir portal üzerinde toplanmıştır ve hepsine e-Devlet sistemine giriş yaparak ulaşılabilmektedir. Randevu talebi işlemleri de internet üzerinden farklı yollar kullanılarak yapılabilir.

Nüfus müdürlüğü randevu alma işlemi nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çeşitli işlemler için nüfus müdürlüğüne gitmeden önce randevu alınması gerekir. Randevu alma işlemi için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ve uygulamalar şu şekildedir:

Alo 199 çağrı merkezi aranarak müşteri temsilcisi ile görüşülerek randevu alınabilir. Randevu almak için müşteri temsilcisine yapılmak istenen işlem belirtilir. Talep edilen işlem için uygun gün ve saat belirlenir ve randevu oluşturulur.

Bir diğer yöntem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sitesi üzerinden randevu almaktır. Bunun için resmi siteye şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılmalıdır. "Randevu al" butonu tıklandıktan sonra randevu türü seçilir ve T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri gibi bilgiler ilgili formdaki uygun yerlere doğru ve eksiksiz olarak yazılır. Ardından yapılmak istenen işlem seçilir. İşlemin yapılacağı randevu alınmak istenen il ve ilçe nüfus müdürlüğü seçilir. Tarih ve saat seçeneklerinden uygun olan seçilir ve randevu alma işlemi onaylanarak sonlandırılır.

E-Devlet sistemi üzerinden nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinden randevu alabilmek mümkün olmaktadır. Birçok resmi işlemin yapılabildiği e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapıldıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına nüfus ve vatandaşlık işleri randevu yazılır ve ilerlenir. Gelen listeden istenilen randevu türüne uygun sayfa seçilerek sonraki sayfaya geçilir. Açılan sayfada menüden "randevu al" seçeneği tıklanarak ilgili form doldurulur ve randevu alma işlemi tamamlanır.

Herhangi bir yöntem ile randevu alma işlemi tamamlandıktan sonra randevunun gününde ve saatinde mutlaka nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne gidilmelidir. Aksi takdirde bir sonraki randevu alma işleminin yapılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Eğer alınan randevuya gidilmeyecekse mutlaka randevu günü ve saatinden önce yeniden sisteme girerek randevu iptal işlemi gerçekleştirilmelidir. İptal işlemleri için de mümkün olabildiği kadar önceden randevu iptali gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde randevu günü ve saati alındıktan sonra değişiklik de yapılabilmektedir.

Alınan randevunun takip edilmesi için de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sitesi ya da e-Devlet sistemi kullanılabilmektedir. Randevu durumu alt menüsü tıklanarak gelen form doldurulur ve tarih ve saat değişikliği yapılacaksa revize et butonuna tıklanarak randevu günü ve saati güncellenir.