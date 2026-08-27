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Nükleer silah mı kullanılacak? Dünyanın konuştuğu ziyaret sonrası olay iddia

Tüm dünyanın konuştuğu tarihi ziyaret sonrası ortaya atılan iddialar gündem yarattı. CIA direktörünün Moskova'ya sürpriz ziyareti sonrası ABD basınından, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı "taktik nükleer silah" kullanabileceği belirtiliyor.

Nükleer silah mı kullanılacak? Dünyanın konuştuğu ziyaret sonrası olay iddia

ABD merkezli Bloomberg'den Rusya-Ukrayna savaşanına ilişkin yeni bir iddia geldi. Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırılan habere göre, Moskova, NATO üyesi ülkelerin Kiev'e silah ve istihbarat sağlaması nedeniyle Ukrayna'nın saldırılarını "NATO üyesi devletlerin saldırıları" olarak görüyor.

"PUTİN NÜKLEEER SİLAH KULLANABİLİR"

Kremlin'e yakın kaynaklara göre devam eden saldırılar sonrası Rus lider Vladimir Putin taktik nükleer silah kullanmayı da değerlendirebilir.

Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı da değerlendiriyor.

Nükleer silah mı kullanılacak? Dünyanın konuştuğu ziyaret sonrası olay iddia 1

TRUMP'TAN CIA DİREKTÖRÜNÜN RUSYA ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD ordusuna ait C 17 kargo uçağı Moskova semalarında görüldü. Kısa sürede ABD basını uçakta CIA Direktörü John Ratcliffe'in olduğunu duyurdu.

Bir CIA direktörü en son 2021'de Rusya'yı ziyaret etmişti. Dönemin CIA Direktörü William Burns, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek üzere geniş çaplı operasyon başlatmasından yalnızca birkaç ay önce, o dönemde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olan Nikolay Patruşev ile görüşmüştü.

Peki neden 5 yıl sonra Washington'dan bu seviyede bir isim Moskova'ya gitti? Bu soruya resmi yanıt ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Nükleer silah mı kullanılacak? Dünyanın konuştuğu ziyaret sonrası olay iddia 2

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe 'in dün Rusya'ya yaptığı ziyaretle ilgili iddiaların doğru olmadığını söyleyen Trump, “Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti. Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz. Hem Moskova hem de Kiev uzlaşmaya hazır görünüyor. Her iki taraf da savaşın sona ermesini istiyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda istedikleri noktaya yakın olduklarını kaydederek, ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı. Trump, “Bu durumun çok yakında sona ereceğini düşünüyorum. Venezuela'da zafer kazandık ve çok yakında burada da büyük bir zafer kazanacağız.” diye konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump, ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu öne sürerek, boğazdaki tüm mayınların da dün itibarıyla tamamen temizlendiğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'ndan sadece ABD'nin izin verdiği gemilerin geçebildiğini savunan Trump, “Boğaz şu anda açık durumda, dün gece 22 tekneyi imha ettik, ablukayı aşanlar var, donanmamız inanılmaz bir iş çıkardı, ordumuz da öyle. Boğaz açık ve dün 10 milyon varil petrol geçirildi.” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'in ölüp ölmediğine ilişkin soruyu ise “Öldüğünü sanmıyorum. Çok ağır yaralandı. Vücudunun sol tarafı, kolu, bacağı, her yeri. Çok ağır yaralandı ama öldüğünü sanmıyorum” diye yanıtladı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna ABD Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah
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