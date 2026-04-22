Numan Kurtulmuş ile görüşen Özel'den ara seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemi ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de eşlik etti. Saat 13.30'da başlayan kabul, 15.35'te sona erdi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Özel, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel "Partide görevimizin başındayız, Mecliste görevimizin başındayız, belediyelerde görevimizin başındayız. Bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz. Ancak sine-i millete dönelim. Sine-i millete döndükten sonra ara seçime girecek halimiz yok ya. Hassas bir hatta yürüyoruz. Eğer biz seçimler iptal edildiğinde o dönemde CHP'yi boykot etsin derken ben bunun en şiddetli karşı çıkan kişiydim ve o gün şunu söylemiştim: 'Milletin verdiği bayrağı bırakırsak bir daha elimize vermez.' dedim. Biz bayrağı taşıyanlarız.



ARA SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, "Seçim bölgem Manisa'dan başlayarak, Manisa'ya sandık koyarak Türkiye'nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim. Kaçmıyorsanız ara seçimden, elinizi açın, en geniş coğrafyada yapalım. Ara seçimin 8 milletvekili için olanına da 30 vekille olana da genişletilmiş olana da hemen bu Haziran ayında varız." dedi.



PARTİLERİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada ara seçimi gündeme aldıklarını ve Meclis’te halihazırda boş olan 8 sandalye için ara seçim yapılması gerektiğini belirtmişti. Bu gündemle 12 siyasi partiyi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edeceğini belirten Özel, geçtiğimiz hafta boyunca DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ile görüştü.

Kaynak: İHA