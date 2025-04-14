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Nusaybin’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Nusaybin’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte logarlar taştı, cadde ve sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı.

Mardin Büyükşehir Belediye bağlı Nusaybin İtfaiyesi ve MARSU ekipleri, dalgıç pompalarla ve su motorlarıyla su tahliye çalışması başlattı. Su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bazı caddelerde ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları açtıkları tahliye kanalları aracılığıyla dere yatağına yönlendirdi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nusaybin
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