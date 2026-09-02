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Nvidia DLSS 5, 3 Eylül’de geliyor: Performansın yüzde 60’ını götürebilir

Nvidia, oyunların görüntülerini yapay zekâyla daha gerçekçi hâle getirmeyi amaçlayan DLSS 5 teknolojisini 3 Eylül’de kullanıma sunacak. Teknoloji ilk olarak NBA 2K27’de kullanılacak. Nvidia, teknolojinin ham performansı yaklaşık yüzde 50–60 oranında düşürebileceğini tahmin ediyor.

Nvidia DLSS 5, 3 Eylül’de geliyor: Performansın yüzde 60’ını götürebilir
Enes Çırtlık

Nvidia’nın mart ayında duyurduğu ve oyun görüntülerini değiştirme biçimi nedeniyle tartışma yaratan DLSS 5, 3 Eylül’de resmen kullanıma sunulacak.

Teknoloji, ilk aşamada yalnızca GeForce RTX 50 serisi masaüstü ve dizüstü bilgisayar ekran kartlarında ve GeForce Now üzerinden kullanılabilecek. DLSS 5 desteğine sahip ilk oyun ise NBA 2K27 olacak.

Nvidia DLSS 5, 3 Eylül’de geliyor: Performansın yüzde 60’ını götürebilir 1

Nvidia DLSS 5, 3 Eylül’de geliyor: Performansın yüzde 60’ını götürebilir 2

DLSS 5 OYUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAPAY ZEKÂYLA YENİDEN İŞLİYOR

DLSS 5, oyun motorundan aldığı kaynak verileri kullanarak karakterlerin, yüzeylerin, ışıklandırmanın ve gölgelerin daha gerçekçi görünmesini sağlamayı amaçlıyor.

Nvidia, teknolojiyi gerçek zamanlı ışın izlemenin 2018’de kullanıma sunulmasından bu yana bilgisayar grafiklerinde gerçekleştirdiği en önemli atılım olarak nitelendiriyor.

Şirkete göre geliştiriciler, DLSS 5’in görüntüde ne kadar değişiklik yapacağını ayrıntılı biçimde kontrol edebilecek. Teknoloji yalnızca yiyecekleri, metal yüzeyleri veya bitki örtüsünü geliştirmek için kullanılabilecek; karakterlerin yüzleri ise değişikliklerin dışında bırakılabilecek.

Nvidia DLSS 5, 3 Eylül’de geliyor: Performansın yüzde 60’ını götürebilir 3

İLK GÖRÜNTÜLER ELEŞTİRİ TOPLAMIŞTI

Nvidia’nın mart ayında paylaştığı ilk DLSS 5 örnekleri, bazı karakterlerin yüzlerini ve genel görünüşünü önemli ölçüde değiştirdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Tartışmaların merkezinde özellikle Resident Evil Requiem karakteri Grace Ashcroft’un değişen görünümü bulunuyordu. EA Sports FC, Starfield ve Hogwarts Legacy de ilk tanıtım sırasında gösterilen oyunlar arasındaydı.

Ancak bu oyunların hiçbiri DLSS 5’in çıkışı sırasında teknolojiyi desteklemeyecek. Nvidia, NBA 2K27 dışındaki oyunlara desteğin ne zaman geleceği konusunda bilgi vermedi ve daha önce gösterilen yapımların destek listesinde kalıp kalmadığını yeniden doğrulamadı.

NBA 2K27’DEKİ DEĞİŞİKLİKLER DAHA SINIRLI

Basın toplantısında gösterilen NBA 2K27 örneklerinde DLSS 5’in yaptığı değişikliklerin, mart ayında paylaşılan ilk görüntüler kadar belirgin olmadığı aktarıldı.

Nvidia DLSS 5, 3 Eylül’de geliyor: Performansın yüzde 60’ını götürebilir 4

Teknoloji; oyuncuların yüzlerini büyük ölçüde değiştirmek yerine gölgeleri, ten görünümünü, saçların ışıkla etkileşimini ve kıyafetlerin yüzey ayrıntılarını geliştirmeye odaklanıyor.

RTX 5060 İÇİN BİLE ÖNEMLİ KOŞULLAR VAR

Nvidia’nın ilk DLSS 5 gösterimleri iki adet RTX 5090 ekran kartıyla gerçekleştirilmişti. Şirket, teknolojinin mart ayından bu yana optimize edildiğini ve artık tek bir orta segment RTX 5060 ile de çalıştırılabildiğini belirtiyor.

Ancak Nvidia’nın verdiği örnekte RTX 5060’ın NBA 2K27’yi 1080p çözünürlükte, ışın izleme ve Ultra ayarlarla çalıştırabilmesi için oldukça hızlı bir işlemci ve 6 kat kare üretimi kullanılması gerekiyor.

Bu ayarda oyun, ekranda gösterilen her altı kare için yalnızca bir gerçek kare oluşturuyor; kalan kareler yapay zekâ tarafından üretiliyor.

YÜZDE 50–60 PERFORMANS KAYBI

DLSS 5’in en önemli dezavantajı ise GPU üzerinde oluşturduğu ek işlem yükü. Nvidia, teknolojinin ham performansı yaklaşık yüzde 50–60 oranında düşürebileceğini tahmin ediyor.

Bu oran yalnızca mevcut örneklere dayanıyor ve tüm oyunlara doğrudan uygulanamıyor. Resmî olmayan DLSS 5 modunun Shadow of the Tomb Raider’da denenmesi sırasında da performansın yaklaşık yarıya düştüğü görüldü.

DLSS 5’in daha gerçekçi görüntüler karşılığında oluşturduğu performans kaybının kabul edilebilir olup olmadığı, 3 Eylül’de NBA 2K27 desteğinin kullanıma sunulmasıyla daha net anlaşılacak.

(Kaynak: The Verge)

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