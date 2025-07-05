O güne dikkat çekerek duyurdu! Elon Musk'tan Trump karşıtı bir hamle daha... Siyasi soru anketi yayınladı: Parti kuruyor!

Amerikan Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yollarını ayırdıktan sonra ülkede yeni bir parti kurulması fikrini yeniden gündeme getirdi.

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformundaki hesabından yeni parti için tekrar anket açtı.

BAĞIMSIZLIĞA DİKKAT ÇEKTİ!

ABD’de bugün "4 Temmuz Bağımsızlık Günü” olmasına dikkat çeken Musk, “Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır.” ifadelerini kullandı.

Musk’ın açtığı "Amerikan Partisi’ni kurmalı mıyız?" sorulu ankete şu ana kadar yaklaşık 240 bin kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 62’si "evet" derken, yüzde 38’i "hayır" cevabı verdi.

GEÇTİĞİMİZ AY DUYURMUŞTU

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

'KADER'E BAĞLADI

Yeni parti kurma fikrine ilişkin X platformunda anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80’i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP'IN HAYAL KIRIKLIĞI

Trump ise Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan ve Kongre’de dün kabul edilen vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk’ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

(AA)