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O ilçeyi ayağa kaldıran gizemli patlama! 'Evler sallandı, gökten saçma parçaları düştü'

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen bir patlama sesi vatandaşları paniğe sürükledi. Yapılan inceleme akabinde patlama neden olan cismin insansız hava aracı olabileceği belirlenirken patlama sesinin birçok köyden duyulduğu ifade edildi.

O ilçeyi ayağa kaldıran gizemli patlama! 'Evler sallandı, gökten saçma parçaları düştü'

Görele ilçesine bağlı Umutlu ve Karakeş köylerinde duyulan şiddetli patlama sesi, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, patlama sesine neden olan cismin insansız hava aracı olabileceği ancak menşeinin ne olduğuna dair incelemenin sürdüğü öğrenildi.

O ilçeyi ayağa kaldıran gizemli patlama! Evler sallandı, gökten saçma parçaları düştü 1

EKİPLER SEFERBER OLDU

Edinilen bilgiye göre, Görele ilçesine bağlı Umutlu ve Karakeş köyleri semalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından tedirgin olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köy ve çevresinde patlama sesinin kaynağını belirlemek amacıyla incelemelerde bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde patlamaya neden olabilecek herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenilirken, olayın nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi.

"BAZI EVLER SALLANDI"

Olay sırasında büyük panik yaşadıklarını belirten bazı vatandaşlar ise patlama sesinin ardından gökyüzünden "konfeti parçalarını andıran" küçük parçaların düştüğünü öne sürdü.

Karakeş köyü muhtarı Nihat Yılmaz, "Şiddetli bir patlama sesi duyduk. Ne olduğunu anlayamadık. Patlamanın etkisiyle köyde bazı evler sallandı. Daha sonra kayınbiraderim Mehmet Topçu beni arayarak evinin üzerine saçma tanesi gibi parçalar düştüğünü söyledi. Bunun üzerine hemen jandarmaya haber verdim ve olay yerine geldim. Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Birkaç parça buldular ancak bunların ne olduğu konusunda bize herhangi bir bilgi verilmedi" dedi.

BİRÇOK KÖYDE DUYULDU

Patlama sesinin yalnızca Karakeş ve Umutlu köylerinde değil, çevredeki birçok yerleşim yerinde de hissedildiğini ifade eden Yılmaz, "Patlama sesi Tirebolu, Kovanpınar, Işıklı, Karlı ve Doğancı köylerinden de duyuldu. Bölgede yaşayan birçok kişi aynı sesi duyduklarını ifade etti" dedi.

Olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, patlamaya neden olan cismin bir hava aracı olduğu ancak menşeine dair incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Giresun
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