HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

O ilde korkunç olay! Anne ve 12 yaşındaki oğlu yağ tankına düştü

Çorum’da bir iş yerinde atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe (12) hayatını kaybetti.

O ilde korkunç olay! Anne ve 12 yaşındaki oğlu yağ tankına düştü
Çiğdem Sevinç

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 11’inci Sokak’ta atık yağların toplandığı iş yerinde meydana geldi.

Yağ dolu tanka 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla biri çocuk, 2 kişinin yağ tankından cansız bedenleri çıkarıldı.

O ilde korkunç olay! Anne ve 12 yaşındaki oğlu yağ tankına düştü 1

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan araştırmada, bu kişilerin Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

O ilde korkunç olay! Anne ve 12 yaşındaki oğlu yağ tankına düştü 2

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Mehmet Murat Çalık hakkında beklenen rapor geldiMehmet Murat Çalık hakkında beklenen rapor geldi

Anahtar Kelimeler:
anne tank yağ çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.