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O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor

Tekirdağ'da su krizi derinleşti, vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor. Öte yandan susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü. Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçı şehri terk ediyor. İşte detaylar...

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor. Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor 1

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada da "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde paylaşım yaptı.

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor 2

YAZLIKÇILAR ŞEHRİ TERK EDİYOR!

Öte yandan susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti. Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi.

O ilde su krizi! Görenler hayrete düşüyor; Yazlıkçılar şehri terk ediyor 3

Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ su kriz
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