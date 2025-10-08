HABER

O maganda gözaltında! Polis süsü verip çakarla gezdi, havaya ateş açıp çocukların üzerini aradı

Adana’da çakarlı otomobille dolaşan ve kendisine polis süsü veren bir kişi, sokaktaki çocukların üzerlerini arayıp tabancayla havaya ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, şüpheliye çakar kullanmaktan 260 bin TL para cezası uygulanıp adli işlem başlatıldı.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine çakarlı bir otomobil ile gelen İ.Ç., A.A. ve B.A. isimli çocukların üzerini polis gibi aradı.

ÇOCUKLARIN ÜSTÜNÜ ARADI, TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

İ.Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı tabanca ile bir el ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

2 RUHSATSIZ TABANCA VE 2 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliye trafik yönünden 260 bin TL para cezası uygulandı.

Evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin adli yönden emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(İHA)

08 Ekim 2025
08 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

