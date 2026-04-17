O paylaşım infiale yol açtı! Kahramanmaraş'taki okul katliamı sonrası 112 çalışanının ağlama krizleri...

Kahramanmaraş'ta okuduğu okula saldırı düzenleyip 8 öğrenci bir öğretmeni katleden 14 yaşındaki katil İsa Aras Mersinli hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sırada sosyal medyada paylaşılan bir video da kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

AĞLAMA KRİZLERİ EŞLİĞİNDE VİDEO ÇEKTİ

112 çalışanı bir kadın Kahramanmaraş'ta yaşanan olay sonrası evine dönerken bir video çekti.

Videoda ağlama krizleri eşliğinde araç kullandığı görülen 112 çalışanı, çektiği bu videonun arkasına duygusal bir fon müziği eklemekten de geri durmadı.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları olayı 'etkileşim deliliği' olarak yorumladı.

AÇIKLAMA YAPTI

Paylaşımı kısa süre içerisinde büyük tepki toplayan 112 çalışanı daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Arkadaşlar ben bir anne olarak, bir nöbetten çıktığımda nelerle, hangi yüklerle ayrıldığımı yansıtacak bir video çektim ve birçok meslektaşım da benimle aynı duyguları paylaştı orada. Beni boşverin, konu ben değilim. Konu çocuklarımız. Birçok şey gördünüz, birçok video gördünüz. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin yansımasıydım. Yapmayın, bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar iğrenç olmayın gerçekten."