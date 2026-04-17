HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

O paylaşım infiale yol açtı! Kahramanmaraş'taki okul katliamı sonrası 112 çalışanının ağlama krizleri...

İçerik devam ediyor
Mynet

Kahramanmaraş'ta yaşanan korkunç katliam tüm Türkiye'yi derinden etkilemişken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu. Görüntülerde Kahramanmaraş'ta görev yapan 112 acil çalışanının yaşanan elim olay sonrası işini bitirdikten sonra evine dönüş yolunda ağlayarak video çekmesi bu videoda sosyal medya hesabında paylaşması tepki çekti. Kullanıcılar paylaşımı 'etkileşim uğruna' yapılmış olarak değerlendirirken o kişiden açıklama geldi.

Kahramanmaraş'ta okuduğu okula saldırı düzenleyip 8 öğrenci bir öğretmeni katleden 14 yaşındaki katil İsa Aras Mersinli hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sırada sosyal medyada paylaşılan bir video da kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

AĞLAMA KRİZLERİ EŞLİĞİNDE VİDEO ÇEKTİ

112 çalışanı bir kadın Kahramanmaraş'ta yaşanan olay sonrası evine dönerken bir video çekti.

Videoda ağlama krizleri eşliğinde araç kullandığı görülen 112 çalışanı, çektiği bu videonun arkasına duygusal bir fon müziği eklemekten de geri durmadı.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları olayı 'etkileşim deliliği' olarak yorumladı.

AÇIKLAMA YAPTI

Paylaşımı kısa süre içerisinde büyük tepki toplayan 112 çalışanı daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Arkadaşlar ben bir anne olarak, bir nöbetten çıktığımda nelerle, hangi yüklerle ayrıldığımı yansıtacak bir video çektim ve birçok meslektaşım da benimle aynı duyguları paylaştı orada. Beni boşverin, konu ben değilim. Konu çocuklarımız. Birçok şey gördünüz, birçok video gördünüz. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin yansımasıydım. Yapmayın, bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar iğrenç olmayın gerçekten."

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.