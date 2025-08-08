HABER

‘Obezite ömrü 10 yıl kısaltıyor’ uyarısı! Uzmanlar: "İhtiyacı olan çok sayıda insan uygun tedaviye ulaşamıyor"

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan obezite, hem bireysel hem de toplumsal sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, bilimsel verilere göre obezite tedavisine ulaşamayan bireylerin yaşam süresinin ortalama 10 yıl kısaldığını belirtti. Obeziteyle mücadelede en etkili yöntemlerden birinin cerrahi müdahaleler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aktimur, “Son yıllarda ameliyatların başarı oranı yükseldi ve sonuçları oldukça olumlu."

Uzmanlar günümüzdeki en ciddi sağlık sorunlarının başında gelen obezitenin hem dünyada hem de ülkemizde görülme sıklığının arttığına dikkat çekerek sık sık önlem alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. Genel Cerrahi Kliniği’nden Prof. Dr. Recep Aktimur, Dünya Obezite Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

"YANLIŞ BİLGİLER NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KİŞİ OBEZİTE TEDAVİSİNE ULAŞAMIYOR"

Sağlık sektöründeki yeni gelişmeler ve artan teknolojik imkânların obezite ile baş etmek için tedavi seçeneklerini artırdığını ifade eden Liv Hospital Samsun’dan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, "Özellikle son yıllarda başarı oranlarının artması ve sonuçlarının gayet olumlu olması nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerin başında obezite ameliyatları gelmeye başladı. Fakat ameliyatlarla ilgili yanlış bilgiler nedeniyle ameliyata ihtiyacı olan çok sayıda insan uygun tedaviye ulaşamıyor" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Aktimur, bilimsel yayınlara göre tedaviye erişemeyen kişilerin yaşam süresinin yaklaşık 10 yıl süreyle kısaldığını söyledi.

"SAFRA KESESİ AMELİYATI KADAR RİSKİ VAR"

Bilimsel yönden obezite ameliyatlarının başarısının ve gerekliliğinin çok uzun yıllar önce ispat edildiğini ve bu ameliyatların bir safra kesesi ameliyatı ile benzer riski taşıyarak yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Aktimur, oluşturulan korkunun insan hayatına mal olduğunu söyledi.

Bu ameliyatların aslında dünyada yapılması gerekenden çok daha düşük sayıda yapıldığını belirten Prof. Dr. Aktimur, "Obezitenin ortaya çıkardığı kronik hastalıkları tedavi etmek adına ülkelerin sağlık bütçelerinin ciddi şekilde yara aldığı ispat edilmiştir. Ayrıca bu hastalıkların artışı ülkemizin sağlık bütçesini de ciddi şekilde sarsmaktadır" diye konuştu.

"OBEZİTE İLE YAŞAMAKTAN ÇOK DAHA GÜVENLİ"

Obezite ameliyatlarının obezite ile yaşamaktan çok daha güvenli olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Aktimur, "Hem toplumu obezite ve obezitenin neden olduğu kronik hastalıkların pençesinden kurtarmak hem de ülkemizin sağlık harcamalarını daha verimli kullanabilmek adına obezitenin bilinen en başarılı ve kalıcı tedavisi olan obezite cerrahisine karşı olan önyargının otoriteler tarafından önlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

