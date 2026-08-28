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Obrukta mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

SİİRT’in Kışlacık köyünde obrukta mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.Olay, merkeze bağlı Kışlacık köyünde meydana geldi.

Obrukta mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Olay, merkeze bağlı Kışlacık köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, bir keçinin kırsalda oluşan obruk içerisinde mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda obruk içerisindeki oyuğa ulaşan ekipler, keçiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen keçi sahibine teslim edildi.

Keçinin kurtarılma anları ise AFAD Başkanlığı’nın sanal medya hesabından paylaşıldı.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siirt afad
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