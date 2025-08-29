Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden ilk açıklama: "Yeni bir aşama gerekli"

DEM Parti İmralı heyeti, TBMM'de 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kurulmasının ardından dün ilk kez İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı.

"YENİ BİR AŞAMA GEREKLİ"

Görüşmenin 3 saat sürdüğü belirtilen açıklamada sürecin ve gelinen noktanın değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yapıldığı belirtildi.

Öcalan'ın bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu belirttiği aktarılırken "Bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır