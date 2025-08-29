HABER

Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden ilk açıklama: "Yeni bir aşama gerekli"

TBMM'de komisyon kurulmasının ardından dün ilk kez İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyetinden görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "yeni bir aşama" vurgusu dikkat çekti.

DEM Parti İmralı heyeti, TBMM'de 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kurulmasının ardından dün ilk kez İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı.

"YENİ BİR AŞAMA GEREKLİ"

Görüşmenin 3 saat sürdüğü belirtilen açıklamada sürecin ve gelinen noktanın değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yapıldığı belirtildi.

Öcalan'ın bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu belirttiği aktarılırken "Bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

DEM Parti
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları 'Magandalıkla' polise şikayet etti ama...

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

