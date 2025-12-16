İçeriden "böcek" çıktı! "Efsane valinin" oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun odasında büyük skandal

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu vatandaşları kabul ettiği makam odasında dinleme cihazı bulunmasına sert tepki gösterdi. Olayı "saldırı" olarak niteleyen, efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu "Bu saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" dedi.

KONTROL SIRASINDA FARK EDİLDİ, DERHAL YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller neticesinde bulunan dinleme cihazının ardından durum derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik süreç başlatıldı.

CANİKLİ KONAĞI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü öğrenildi.

YAZICIOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren şahsına ve Tokat Belediyesi’ne yönelik sistemli dezenformasyon ve karalama çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

"MAKAM ODASI TOKATLILARA AİTTİR"

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, Canikli Konağı’ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bu makam odası Tokatlılara aittir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımızı vatandaşlarımıza hiç kapatmadık. Halkımızı ayırmadan, ayrıştırmadan misafir ettik" ifadelerini kullandı.

Babası merhum Recep Yazıcıoğlu’nun izinden yürüdüklerini dile getiren Yazıcıoğlu, sosyal medya saldırıları, iftiralar, dinleme faaliyetleri ve siber saldırıların Tokat’a hizmet etme kararlılıklarını asla zayıflatamayacağını kaydetti. Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yazıcıoğlu, "Bu saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" dedi.

SÜPER VALİ RECEP YAZICIOĞLU'NUN OĞLU

Belediye Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, görev yaptığı illerde 'Süper Vali' ve 'Efsane Vali' olarak hatırlanan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olarak da tanınıyor.

YÜZDE 54'LE KAZANMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu %54,86 oy alarak seçilmişti.

Yazıcıoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Değerli hemşehrilerim; Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren planlı bir şekilde şahsıma ve Tokat Belediyesi’ne yönelik yürütülen dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken bugün yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttık.

Yaptığımız incelemeler neticesinde Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı’ndaki “makam odası”nda dinleme cihazı bulunmuştur.

Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık ve değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu’nun yolunda ilerleyip, halkımıza hiç bir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dualar aldık. Ne sosyal medya saldırıları, ne iftiralar, ne dinleme cihazları, ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan asla döndüremeyecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk Milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle, Tokat’ımıza hizmetten asla geri durmayacağız.

Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemleri yapılmış ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bu hayâsız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak, şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir.”Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır