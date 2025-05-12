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Odun sterine çarpan otomobil takla attı

Denizli’nin Çameli ilçesinde orman sahasında yapılan kesimin ardından yol kenarına yapılan odun sterlerine çarpan otomobil takla attı. Kazda araçta sıkışarak yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Odun sterine çarpan otomobil takla attı

Kaza, Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü R. E., seyir halinde ilerlerken idaresindeki 20 KD 562 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz şekilde yolda savrulan araba yol kenarında bulunan odun sterlerine çarptı. Çarpama sonucu takla atarak ters dönen otomobilde sürücü R. E. sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri R. E’yi sıkıştığı otomobilden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı R. E.’nin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla İlgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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