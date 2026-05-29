Odun uğruna canını hiçe sayarak dereye giren vatandaşın o anları kamerada

Hatay’da aşırı yağışlarla birlikte debisi artan derede suyun taşıdığı odunları almaya çalışan vatandaşın canını hiçe saydığı anlar kameraya yansıdı.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Deli çay aşırı yağışla birlikte taştı. Debisi artan derede suyun taşıdığı odunları almaya çalışan şahıs canını hiçe saydı. Vatandaşın, çevredekilerin uyarılarını hiçe sayarak odunları dereden çıkarması dikkat çekti.
