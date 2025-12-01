HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı

Bursa’da düzenlenen off-road yarışında bir sürücü kontrolden çıkan araçla takla attı. Ters dönen aracı gören izleyiciler yardıma koşarken, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü kazayı yara almadan atlattı. Korku dolu anlar kameraya anbean yansıdı.

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı

Bursa Demirtaş Baraj Alanı’ndaki engebeli parkurda off-road tutkunları zorlu etaplarda mücadele ederken, yarış boyunca adrenalin dolu anlar yaşandı. Yarış sırasında bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Dere yatağına yakın noktada gerçekleşen kazada ters durabildi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı 1

Kazanın ardından aracın yanına hızla ulaşan ekipler, sürücünün durumunu kontrol etti. Takla atan araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Araç ise iş makinesi yardımıyla normal pozisyona getirildi.

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı 2

Sürücünün kazayı herhangi bir sağlık problemi yaşamadan atlatması derin bir nefes aldırırken, etkinlik, yaşanan talihsiz kazaya rağmen kaldığı yerden devam etti. Off-road severler gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı 3

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı 4

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı 5Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte isimle 7 kitap yazıp konferanslar vermiş: Sosyal medya fenomeni 2 cinayetin zanlısı çıktı!Sahte isimle 7 kitap yazıp konferanslar vermiş: Sosyal medya fenomeni 2 cinayetin zanlısı çıktı!
Türk siyasetinde alışılmadık görüntülerTürk siyasetinde alışılmadık görüntüler

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.