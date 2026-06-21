Office 2021 kullananları ilgilendiriyor: Microsoft tarih verdi

Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint dahil olmak üzere popüler verimlilik uygulamaları paketi Office 2021'e yönelik desteğini sonlandırıyor.

MICROSOFT, 13 EKİM 2026'DA OFFICE 2021 DESTEĞİNİ SONLANDIRIYOR

Mashable'daki habere göre Microsoft, Office 2021 desteği 13 Ekim 2026'da sona erecek ve uzatma veya ek güvenlik güncellemeleri yapılmayacak.

KULLANICILARA UYARI

Şirket, uygulamaların "çalışmaya devam edebileceğini" belirtmekle birlikte, resmi bitiş tarihi olan 13 Ekim 2026'dan sonra desteklenmeyen yazılımı kullanmaya devam edilmesi durumunda "ciddi ve potansiyel olarak zararlı güvenlik risklerine" maruz kalınabileceği konusunda uyarıyor.

Microsoft, Office 2021 desteğinin sona ermesine ilişkin tüm ayrıntıları destek bölümündeki bir yazıda paylaşmış durumda.