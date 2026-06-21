HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Office 2021 kullananları ilgilendiriyor: Microsoft tarih verdi

Microsoft, Office 2021 için destek sürecinin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre Word, Excel ve PowerPoint'i içeren paket için resmi destek 13 Ekim 2026'da sona erecek. Şirket, bu tarihten sonra yazılımın kullanılmaya devam edilmesi durumda ciddi güvenlik risklerine maruz kalınabileceği konusunda uyarı yapıyor.

Office 2021 kullananları ilgilendiriyor: Microsoft tarih verdi
Enes Çırtlık

Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint dahil olmak üzere popüler verimlilik uygulamaları paketi Office 2021'e yönelik desteğini sonlandırıyor.

MICROSOFT, 13 EKİM 2026'DA OFFICE 2021 DESTEĞİNİ SONLANDIRIYOR

Mashable'daki habere göre Microsoft, Office 2021 desteği 13 Ekim 2026'da sona erecek ve uzatma veya ek güvenlik güncellemeleri yapılmayacak.

Office 2021 kullananları ilgilendiriyor: Microsoft tarih verdi 1

KULLANICILARA UYARI

Şirket, uygulamaların "çalışmaya devam edebileceğini" belirtmekle birlikte, resmi bitiş tarihi olan 13 Ekim 2026'dan sonra desteklenmeyen yazılımı kullanmaya devam edilmesi durumunda "ciddi ve potansiyel olarak zararlı güvenlik risklerine" maruz kalınabileceği konusunda uyarıyor.

Office 2021 kullananları ilgilendiriyor: Microsoft tarih verdi 2

Microsoft, Office 2021 desteğinin sona ermesine ilişkin tüm ayrıntıları destek bölümündeki bir yazıda paylaşmış durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaçırılan İBB müdürüyle ilgili yeni gelişme!Kaçırılan İBB müdürüyle ilgili yeni gelişme!
Marmaris'te çıkan yangın söndürüldüMarmaris'te çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Microsoft Microsoft Office
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.