Öfkeyle indiği araca zararla oturacak: İstanbul'da şaşkına çeviren anlar! Kar topu atan gençlere sinirlenince...

Kartopu atanlara kızıp araçtan indi, el frenini çekmeyince aracı kazaya karıştı! Başakşehir'de hafif ticari araç sürücüsü kayan aracının peşinden koşsa da araç kaza yaptı. Tüm bu ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GENÇLER OYUN OYNUYORDU

Olay dün akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Kar yağışının etkili olduğu yol üzerinde kartopu oynayan 2 kişi o sırada yoldan geçen hafif ticari araca doğru şaka amaçlı kartopu attı.

ARACINA KAR TOPU GELİNCE ÖFKEYLE İNDİ

Aracına kar topu atılmasına sinirlenen öfkeli sürücü, hızla araçtan inerek kartopunu atan 2 kişiye tepki gösterdi.

ARACIN KAYDIĞINI KAR TOPU OYNAYAN GENÇ GÖSTERDİ

O esnada kartopu atan 2 kişiden birisi hızla oradan uzaklaşırken, diğer kişinin ise sürücüyü aracının kaydığı konusunda uyarması üzerine sürücü bu kez kayan aracının peşinden koşmaya başladı.

ARAÇ BAŞKA ARAÇLARA ÇARPTI

Karlı yolda hızla kayan araç, park halindeki başka araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere yansıdı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır