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Oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü! Sebebi ortaya çıktı…

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oğlu Mehmet Vural'ı (22) bıçaklayarak öldüren Zeki Vural (45) emniyetteki ifadesinde, çocuğunun madde bağımlısı olduğu, olayın da bu nedenle çıkan tartışma sonucu yaşandığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki Vural, tutuklandı.

Oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü! Sebebi ortaya çıktı…

Olay, 22 Temmuz'da Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle yolculuk yapan Zeki Vural ile oğlu Mehmet Vural arasında tartışma çıktı. Zeki Vural motosikleti yol kenarında durdurdu. Devam eden tartışma sırasında Zeki Vural, oğlu Mehmet Vural'ı defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Vural, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Zeki Vural, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Vural'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Emniyette ifade veren Zeki Vural, oğlu Mehmet Vural’ın madde bağımlısı olması nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ve cinayeti işlediğini anlattı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki Vural, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Hatay uyuşturucu bıçak
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