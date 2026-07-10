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Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü

Yalova'nın Altınova ilçesindeki iş yerinde elektrik akımına kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğlu, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü

Olay, akşam saatlerinde Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki yıkama ve yağlama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde elektrik akımına kapılan Olcay Okur'u (28) kurtarmak isteyen baba Samim Okur (53) da akıma kapıldı.

OĞLUNU KURTARMAK İSTEYEN BABA DA AKIMA KAPILDI: 2 ÖLÜ

Ağır yaralanan baba ve oğul için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Samim Okur Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, oğlu Olcay Okur ise Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi'nde ikamet ettikleri öğrenilen Samim Okur ile oğlu Olcay Okur'un, olayın yaşandığı yıkama ve yağlama iş yerinin sahipleri olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova elektrik çarpması
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