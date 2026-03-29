Oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

Kastamonu’da evde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.Olay, dün gece saatlerinde Merkez ilçe Ballık köyü Tepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki E. Gökdağ ile 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba E. Gökdağ, evde bulunan at tüfeğiyle oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba E. Gökdağ jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinina rdından Murat Gökdağ’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan baba, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E. Gökdağ, tutuklandı.
Öte yandan, 3 çocuk babası olan Murat Gökdağ’ın psikolojik sorunlarının olduğu ve daha önce de aile içinde sık sık tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

