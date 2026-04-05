HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Oğlunun en büyük İsteğini CİMER’e yazdı! Çekmeköy İlçe Emniyeti Melik için teyakkuza geçti

İçerik devam ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Down sendromlu oğlu Melik’in 19 yaşına gireceği 1 Nisan’da doğum gününü çok sevdiği polislerle kutlamasını isteyen babanın CİMER başvurusu üzerine Toplum Destekli Polistik Büro Amirliği’nde görev yapan polisler Melik’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

19 yaşındaki Down sendromlu Melik Gencer Sabuncu için Baba Muhammet Sabuncu, CİMER’e duygusal bir başvuru yaptı.

İstanbul Valisine hitaben kaleme aldığı başvurusunda Sabuncu, down sendromlu oğlunun 1 Nisan günü 19 yaşına gireceğini, polisleri çok sevdiğini, yunus polis kıyafeti istediğini, kendisine doğum gününde polis abileriyle bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, “Bu gerçekleşirse ömrünün sonuna kadar bunu unutmayacaktır. Lütfen bana yardımcı olur musunuz?” diye yazdı.

HAYALİNİ KURDUĞU POLİS ÜNİFORMASINI HEDİYE ETTİLER

Çekmeköy ilçesinde yaşayan babanın başvurusunu alan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Melik için harekete geçti.

Konunun, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine aktarılması üzerine ekipler 1 Nisan günü aileye sürpriz bir doğum günü ziyaretinde bulundu. Beraberlerinde getirdikleri pastayı Melik ile birlikte kesen polis abi ve ablaları, kendisine ayrıca hayalini kurduğu polis üniformasını da hediye ettiler.

Anahtar Kelimeler:
polis down sendromu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.