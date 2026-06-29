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Öğrenci affı Meclis'te: Üniversiteye dönüşün şartları belli oldu

AK Parti'nin hazırladığı öğrenci affı teklifiyle, 1 Temmuz 2022'den sonra ilişiği kesilenler ve kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönüş yolu açılıyor.

Öğrenci affı Meclis'te: Üniversiteye dönüşün şartları belli oldu
Aleyna Türkmen

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversite ve doktora programlarından ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden üniversiteye dönme imkânı tanınacak. Ekonomim'in haberine göre, kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirtilen tarihten itibaren ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt yaptırmayan adaylar, ilgili üniversitelerine 4 ay içinde başvurmaları şartıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULUYOR

AK Parti, 1 Temmuz 2022'den itibaren ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmesine yönelik kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören teklif üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Düzenleme kapsamında, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen uygulama yeniden hayata geçirilecek.

Öğrenci affı Meclis te: Üniversiteye dönüşün şartları belli oldu 1

ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Teklife göre, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görürken 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurabilecek.

Başvurusunu belirtilen süre içinde yapan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden eğitimlerine başlayabilecek. Ancak yasayla birlikte bazı suçlardan hüküm giymiş kişiler öğrenci affı kapsamından yararlanamayacak.

Öğrenci affı Meclis te: Üniversiteye dönüşün şartları belli oldu 2

ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAMAYACAK KİŞİLER

Düzenleme kapsamı dışında bırakılacak kişiler arasında; terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar yer alıyor.

Bunun yanı sıra, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge sunanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı bulunan kişiler de öğrenci affından faydalanamayacak.

Teklifte ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nda çeşitli düzenlemelere de yer veriliyor. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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öğrenci affı üniversite lisans tbmm
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