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Öğrenci evinde aşk cinayeti! Cebindeki bıçağı çıkartıp, genç çocuğun kalbine sapladı... Kan donduran mesajlar ortaya çıktı

09.02.2025 12:30
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Hakan Günkan'ı (25), kalbinden bıçaklayarak öldüren aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi sevgilisi Pelin Üçtepe'nin (23) cinayetin ardından bir arkadaşıyla mesajları ortaya çıktı. Genç kızın mesajla arkadaşına, sevgilisini bıçakladığını söylediği sonrasında ise inkar ettiği görüldü. Arkadaşı ise çelişkili mesajlardan sonra "Emin misin? Hakan nerede?" sorusunu sordu. İşte tüm detaylar...

Öğrenci evinde aşk cinayeti! Cebindeki bıçağı çıkartıp, genç çocuğun kalbine sapladı... Kan donduran mesajlar ortaya çıktı

Olay, 2 Şubat'ta Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Pelin Üçtepe, sevgilisiyle birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti.

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CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAĞI SEVGİLİSİNİN KALBİNE SAPLADI

Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Yan odadaki arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Günkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Günkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pelin Üçtepe ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Günkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.

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ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE 'KIZ ARKADAŞIMLA ARAMIZ BOZUK' DEMİŞ

Adana'da yaşayan Mehmet (59) ve Yıldız (53) Günkan çifti, oğullarının üniversite okumak için Niğde'ye gittiğini ve öğretmenlik hayali olan, başarılı, sakin bir genç olduğunu söyledi. Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden Doğan Günkan (31) ise "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4’te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik. Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Hakan, kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, Hakan'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp Hakan'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz" dedi.

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"BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM"

Kız kardeşi Fatma Dolaş da Pelin Üçtepe'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

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MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Pelin Üçtepe'nin cinayetin hemen ardından saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği, ardından da böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı. Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:

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Pelin Üçtepe: Kanka bir şey yok Hakan ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.

Arkadaşı: Bıçakladım dedin.

Pelin Üçtepe: Yok öyle bir şey, iyiyiz.

Arkadaşı: Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? Hakan nerede?

Pelin Üçtepe: Eminim kanka. Hakan yanımda odaya gitti. Batu'lar çağırdı.

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Arkadaşı: Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. Pelin bak kafayı yerim burada. İyi misin?

Pelin Üçtepe: Bir şey yok iyiyim kanka.

Arkadaşı: Emin olamıyorum.

Pelin Üçtepe: Emin ol kanka.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Niğde öğrenci
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