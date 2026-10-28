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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Giresun’un Görele ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yan yatan serviste bulunan 5 öğrenci kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, kazanın ardından öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Görele ilçesine bağlı Zıva Grup Yolu’nun Yeşildere Beşirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenci servisi ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan serviste bulunan 5 öğrenci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 1

ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI: 5 YARALI

Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Marancı ve Yazı İşleri Müdürü Ferdi Aydın ile birlikte kazaya karışan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Civelek, öğrencilerle yakından ilgilenerek kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Görele kaza
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