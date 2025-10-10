Öğrenci servisinde çocuklara istismarda bulunan şoför 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Olay, 2024 yılında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförü H.S.’nin (52) 4 kız çocuğuna çeşitli zaman aralıklarında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aileler Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan H.S. tutuklandı. H.S. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’on iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’, ’sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde 8 ay tutuklu kalan servis şoförü H.S., tahliye edildi.

Davanın karar duruşmasında son kez savunma yapan H.S., kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "Çocuklar serviste birbirlerine küfürler edip yaramazlık yapıyorlardı. Kavga ediyorlardı. Sürekli kendilerini uyarmak zorunda kalıyordum. Uslu durmuyorlardı. Ben de artık baş edemeyince okul idaresine şikayette bulunarak destek istedim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Ben şikayet ettikten sonra bana iftira atıldı. Ben kesinlikle böyle bir suç işlemedim, böyle bir eylemde bulunmadım. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Servis şoförü H.S.’nin avukatı Hamit Serdar Yılmaz da yaptığı savunmada, "3 delil var, normalde 4 taneymiş. Çocuklardan birisinin ailesi şikayetten vazgeçmiş, ‘böyle bir durum söz konusu değildir’ şeklinde beyan ederek davadan geri çekilmiştir. İçlerinden biri küfür eden ve okulda disiplin cezası almış bir çocuktur. Çocuklar, internetten ve sosyal medyadan etkilenmişlerdir, böyle bir olay yaşanmamıştır. Çocuklardan bir tanesi ifadesinde ’yalnızken yapmıyordu’ diyor. Ama duruşmada çelişkiye düşüp ‘yapıyordu’ demiştir. Çocuklardan biri de ’aynanın yansımasından gördüm’ demiştir ama koltuk yüksek olup, çocukların ilerideki koltukları da görmeleri mümkün değildir. Her şeyi gördüğünü söyleyen çocuklar, mahkemede hiç bir şey görmediklerini söylemişlerdir. Müvekkilim, ‘ben öyle bir şey yapmadım, ben öyle bir şeye yapsaydım, veliler çocuklarını bana emanet etmezdi’ diyor. Yol durumunun tespiti için keşif yapılmasını ve okuldan oturma düzeninin istenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Avukat Hamit Serdar Yılmaz, çocuklardan birinin ailesinin davadan çekilmek için verdiği dilekçeyi duruşmada okuyarak müvekkilinin beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.S.’nin çocuklardan E.E.K.’ye yönelik ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, Z.G.’ye yönelik ’sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, K.K.’ye ve N.E.K.’ye yönelik ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay olmak üzere toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. H.S. hükümle birlikte duruşma salonundan tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır