HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen programda; Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ve Gazi İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin desteğiyle ağaç dikildi.

Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları ile öğretmen ve öğrenciler Esentepe’de diktikleri fidanlar ile geleceğe nefes oldular. Esentepe’de düzenlenen ağaç dikim etkinliğine Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de katılarak öğrencilerle fidan dikti.

Erzincan’ın iki okulundan etkinliğe katılan çocuklara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli de teknik destek sağladı.

"ERZİNCAN’DA GELECEĞE NEFES OLDUK"

Ağaç dikim etkinliğinde öğrencilere ağaç dikmenin, ormanı korumanın önemi hakkında tavsiyelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, "Erzincan’da Geleceğe Nefes Olduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız hem ülkemizin hem de çocuklarımızın yarınlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizin ve Erzincanımızın dört bir köşesinde diktiğimiz bu fidanların geleceğe yapılan büyük bir yatırımdır. Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri tarımın ve ormanın her geçen gün artan önemi konusunda hem toplumda hem de çocuklarımızın belleklerinde farkındalık oluşturmaktadır. Yeşil vatanımızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinlikte bizlerden desteğini esirgemeyen Erzincan Orman İşletme Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ve Gazi İlkokulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Gündem Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt: "Bir an bile düşünmem"Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Gündem Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt: "Bir an bile düşünmem"
15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Anahtar Kelimeler:
Erzincan orman fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda dehşet! Tartıştığı kardeşini öldürüp ardından intihar etti

Beyoğlu'nda dehşet! Tartıştığı kardeşini öldürüp ardından intihar etti

Arda Güler'den çok duygusal mektup! "Artık zamanı geldi..."

Arda Güler'den çok duygusal mektup! "Artık zamanı geldi..."

Almanya Başbakanı Friedrich Merz "ulusal acil durum" ilan etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz "ulusal acil durum" ilan etti

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.