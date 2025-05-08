Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları ile öğretmen ve öğrenciler Esentepe’de diktikleri fidanlar ile geleceğe nefes oldular. Esentepe’de düzenlenen ağaç dikim etkinliğine Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de katılarak öğrencilerle fidan dikti.

Erzincan’ın iki okulundan etkinliğe katılan çocuklara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli de teknik destek sağladı.

"ERZİNCAN’DA GELECEĞE NEFES OLDUK"

Ağaç dikim etkinliğinde öğrencilere ağaç dikmenin, ormanı korumanın önemi hakkında tavsiyelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, "Erzincan’da Geleceğe Nefes Olduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız hem ülkemizin hem de çocuklarımızın yarınlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizin ve Erzincanımızın dört bir köşesinde diktiğimiz bu fidanların geleceğe yapılan büyük bir yatırımdır. Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri tarımın ve ormanın her geçen gün artan önemi konusunda hem toplumda hem de çocuklarımızın belleklerinde farkındalık oluşturmaktadır. Yeşil vatanımızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinlikte bizlerden desteğini esirgemeyen Erzincan Orman İşletme Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ve Gazi İlkokulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır