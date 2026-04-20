HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Öğrenciler güvenlik kontrolünden geçirilerek okula tek tek alındı

İçerik devam ediyor

Art arda yaşanan okul saldırılarının ardından İzmir’de bulunan bir ortaokul güvenlik amacıyla farklı bir uygulama gerçekleştirdi. Bornova Çamdibi’nde bulunan Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu’nda öğrencilerin, güvenlik kontrolü sonrası okula tek tek alındığı görüldü.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda yaşanan saldırılar Türkiye'yi derinden etkiledi. Cinayet ve yaralamalarla sonuçlanan okul saldırılarının ardından güvenlik endişesine dair soru işaretleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken İzmir'de bir okulun güvenlik amacıyla öğrencilerin tek tek üzerini arayıp okula aldığı görüldü.

ÇOCUKLARIN ÜSTÜ ARANDI

Okulların açılmasıyla beraber kolluk kuvvetlerinin aldığı önlemlerin yanı sıra İzmir'de bulunan bir ortaokulda farklı bir önlem alındı.

Bornova ilçesinde bulunan Çamdibi Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu’nun bahçesinde öğrencilerin, okula girerken tek tek aramadan geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Üst ve çanta araması yapılan öğrencilerin okul bahçe kapısının önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı. Savcılık kararı olmadan üst aramasının yapılmasının yasak olması da akıllarda soru işareti bıraktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.