Öğrenciler güvenlik kontrolünden geçirilerek okula tek tek alındı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda yaşanan saldırılar Türkiye'yi derinden etkiledi. Cinayet ve yaralamalarla sonuçlanan okul saldırılarının ardından güvenlik endişesine dair soru işaretleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken İzmir'de bir okulun güvenlik amacıyla öğrencilerin tek tek üzerini arayıp okula aldığı görüldü.

ÇOCUKLARIN ÜSTÜ ARANDI

Okulların açılmasıyla beraber kolluk kuvvetlerinin aldığı önlemlerin yanı sıra İzmir'de bulunan bir ortaokulda farklı bir önlem alındı.

Bornova ilçesinde bulunan Çamdibi Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu’nun bahçesinde öğrencilerin, okula girerken tek tek aramadan geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Üst ve çanta araması yapılan öğrencilerin okul bahçe kapısının önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı. Savcılık kararı olmadan üst aramasının yapılmasının yasak olması da akıllarda soru işareti bıraktı.