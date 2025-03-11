Öğrenciler için kütüphane 02.00'ye kadar açık! Ramazan ayı boyunca devam edecek

Düzce Belediyesi Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Ramazan’da da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Ramazan’da sabah 09:00-17:00 arasında açık olan, iftar arasından sonra saat 20:00’de yeniden açılan kütüphaneye Ramazan ayarı yapıldı.

Akşam saat 23.00’e kadar gençlerin hizmetinde olan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’nin çalışma saatleri uzatıldı. Yeni düzenleme ile kütüphane Ramazan ayı sonuna kadar gece saat 02:00’ye kadar hizmete devam edecek. Öğrencilerin talebi üzerine yapılan düzenleme kapsamında kütüphaneler güvenli ve sessiz ders çalışma imkanının merkezi olmaya devam edecek.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır