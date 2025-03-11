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  4. Öğrenciler için kütüphane 02.00'ye kadar açık! Ramazan ayı boyunca devam edecek

Öğrenciler için kütüphane 02.00'ye kadar açık! Ramazan ayı boyunca devam edecek

11.03.2025 09:53
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Öğrencilerin uğrak noktası Düzce Belediyesi Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’nin çalışma saatleri Ramazan için yeniden düzenlendi. Kütüphane Ramazan ayı sonuna kadar gece saat 02:00’ye kadar hizmet verecek.

Öğrenciler için kütüphane 02.00'ye kadar açık! Ramazan ayı boyunca devam edecek

Düzce Belediyesi Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Ramazan’da da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Ramazan’da sabah 09:00-17:00 arasında açık olan, iftar arasından sonra saat 20:00’de yeniden açılan kütüphaneye Ramazan ayarı yapıldı.
Akşam saat 23.00’e kadar gençlerin hizmetinde olan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’nin çalışma saatleri uzatıldı. Yeni düzenleme ile kütüphane Ramazan ayı sonuna kadar gece saat 02:00’ye kadar hizmete devam edecek. Öğrencilerin talebi üzerine yapılan düzenleme kapsamında kütüphaneler güvenli ve sessiz ders çalışma imkanının merkezi olmaya devam edecek.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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