Öğrenciler İlber Ortaylı'yla karşı karşıya geldi! 'Nureddin Yıldız' protestoları bu kez GSÜ'deydi: "Pedofili savunan hoca mı olur"

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) düzenlediği etkinliğe konferansa konuşmacı olarak Nureddin Yıldız'ın katılması infial uyandırmıştı. Üniversiteli öğrenciler Yıldız'ı "Büluğ çağından önce evlenilebilir" gibi geçmiş söylemleri nedeniyle protesto etmişti.



Nureddin Yıldız

NUREDDİN YILDIZ PROTESTOLARI GSÜ'YE SIÇRADI

Nureddin Yıldız'a tepki göstermek için Galatasaray Üniversiteli öğrenciler de harekete geçti. Bir diğer yandan da okuldaki "Medeniyet Kulübü" bir açıklama paylaşıp Nureddin Yıldız'a karşı düzenlenen protestoları "çirkin saldırı" olarak niteledi.

İLBER ORTAYLI İLE ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Galatasaray Üniversitesi'ndeki protestolarda öğrencilerin karşısına ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı çıktı. Ortaylı öğrencilerden protestoyu bitirmesini isterken öğrenciler ise "Pedofili savunan hoca mı olur" sloganları attı.

ORTAYLI: "SUS BAKALIM! TÜRKÇE'Nİ ANLAMIYORUM"

Ortaylı ile öğrencilerin tartışması kameraya da yansıdı. Görüntülerde Ortaylı'nın bir öğrenciye “Sus bakalım. Önce beni dinle. Türkçe'ni anlamıyorum” dediği duyuldu.

Protestonun sonlanmasını isteyen Ortaylı, “Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” dedi.

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