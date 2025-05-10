HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Erzincan Belediyesi Beslenme ve Diyet Danışma Merkezi tarafından, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Yardımlaşma dersi kapsamında, Çukurkuyu Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

Öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Ülkü Aydın’ın rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda öğrencilere uygulamalı bilgiler verildi.
Etkinlikte, günlük hayatta sıkça tüketilen ve en kolay hazırlanabilen yiyeceklerden biri olan sandviçin, doğru malzemeler ve hazırlama teknikleriyle vücuda nasıl daha faydalı hale olabileceği anlatıldı.
Öğrencilere, besin seçimi yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar, katkı maddelerinden uzak durmanın önemi ve doğal içeriklerle sağlıklı tarifler oluşturmanın yolları aktarıldı.
Etkinlik sonunda öğrenciler kendi sağlıklı sandviçlerini de hazırladılar.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum gününde annesinin böbreğiyle hayata tutunduDoğum gününde annesinin böbreğiyle hayata tutundu
Motosiklet üzerinde bin 100 kaçak sigara ele geçirildiMotosiklet üzerinde bin 100 kaçak sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

MİT'ten "sahte baz istasyonu" operasyonu!

MİT'ten "sahte baz istasyonu" operasyonu!

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.