Öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Ülkü Aydın’ın rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda öğrencilere uygulamalı bilgiler verildi.

Etkinlikte, günlük hayatta sıkça tüketilen ve en kolay hazırlanabilen yiyeceklerden biri olan sandviçin, doğru malzemeler ve hazırlama teknikleriyle vücuda nasıl daha faydalı hale olabileceği anlatıldı.

Öğrencilere, besin seçimi yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar, katkı maddelerinden uzak durmanın önemi ve doğal içeriklerle sağlıklı tarifler oluşturmanın yolları aktarıldı.

Etkinlik sonunda öğrenciler kendi sağlıklı sandviçlerini de hazırladılar.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır