Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde görev yapan gönüllü öğretmenler ile milli eğitim personeline arama kurtarma eğitimi verildi.

Şehirde, gönüllü öğretmen ve personellerden oluşan ekipler, afet anında arama kurtarma ve lojistik destek faaliyetlerinde görev almak üzere yapılandırıldı. Bu çerçevede Türkoğlu ilçesinde 24 kişilik MEB AKUB ekibine, Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü eğitim alanında 5 gün süren, 32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin sonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği depremde enkaz altında kalan bir yaralının kurtarılması uygulamalı olarak canlandırıldı. Katılımcılar, enkazda güvenli çalışma, kurtarma ekipmanlarının kullanımı, tahliye yöntemleri ve ilkyardım konularında bilgi ve becerilerini pekiştirdi. Bu tür eğitimlerle, öğretmenlerden oluşan AKUB ekiplerinin afet durumlarında profesyonel müdahale kapasitesinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Depremde hafif arama kurtarma eğitimlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda ve Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildiği de kaydedildi.

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
