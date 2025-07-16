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Öğretmenlerin il içi mazeret atama sonuçları yayınlandı

MEB, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlere bağlı olarak yapılan il içi yer değiştirme başvuru sonuçlarını açıkladı. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin il içi mazeret atama sonuçları yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz dönemi kapsamında il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvuru sonuçlarını duyurdu. Atamalar, öğretmenlerin tercihlerine ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı.

ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI SİSTEM ÜZERİNDEN BELİRLENDİ

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretlere dayalı yer değiştirme başvuruları, 30 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında iki aşamalı olarak alındı. Başvuru sürecinin ardından yapılan değerlendirmelerde, öğretmenlerin atamaları sistem üzerinden belirlendi.

Öğretmenlerin il içi mazeret atama sonuçları yayınlandı 1

Sonuçlara MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

(AA)

16 Temmuz 2025
16 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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