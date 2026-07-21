Oğuzhan Uğur cezaevine kondu: 'Haluk Levent' detayı dikkat çekti

AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturmada tutuklanan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur’un götürüldüğü cezaevi belli oldu. İstanbul’dan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine getirilen Uğur, işlemlerinin ardından Haluk Levent’in de bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. İstanbul'da tutuklanan Uğur, bugün saat 16.00 sıralarında minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Uğur, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

HALUK LEVENT İLE AYNI CEZAEVİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de geçen hafta perşembe günü Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Uğur, Haluk Levent veya AHBAP Derneği ile ticari bir ilişkisinin bulunmadığını ve kendisinin ya da şirketlerinin hesaplarına dernekten para aktarılmadığını savundu. Deprem döneminde yapılan yayınlarda AFAD ve AHBAP’ın banka hesaplarını paylaştıklarını belirten Uğur, şahsi hesapları üzerinden bağış toplamadıklarını söyledi. DHA’nın aktardığı ifadeye göre Uğur, dernekteki mali işlemleri bilebilecek bir konumda olmadığını da öne sürdü.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 27’YE YÜKSELDİ

Son operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9’u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 27’ye yükseldi. Hakimliğin kararında suçlamaların niteliği, dosyadaki mevcut deliller, henüz toplanmamış deliller ve kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek adli kontrolün yetersiz kalacağı belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır