Okaliptüs yağının faydaları nelerdir? Okaliptüs yağı ne işe yarar, neye iyi gelir? Okaliptüs yağı saça faydaları

Mersingiller ailesinden olan okaliptüs, hızlı boy atan, yaprak dökme özelliği bulunmayan bir ağaç türüdür. İri gövdeli ve uzun boylu bir ağacı olan okaliptüs mavi ve yeşil renkte çiçeklere sahiptir. Okaliptüs yağı ise bu bitkiden bitkinin yapraklarının çeşitli işlemlerden geçmesi sonucunda elde edilen bir yağ türüdür. Bitkinin yaprakları kurutulur, ezilir ve içeriğinde yer alan uçucu yağın serbest kalabilmesi amacı ile damıtılır. Bu sayede okaliptüs yağı elde edilmiş olur. Reçetesiz olarak da alınabilen ve kullanılabilen birçok öksürük ilacında okaliptüs yer almaktadır.

Okaliptüs yağının kullanım amaçları ve alanları okaliptüs bitkisinde olduğu gibi oldukça fazladır. Kovucu, antiseptik özellikli, farmasötik, tatlandırıcı gibi birçok farklı alanda yer alabilen okaliptüs yağı uçucu ve zengin aromalı esansiyel bir yağdır. Anayurdu Avusturalya’ya özgü "Eucalyptus" çeşidinden elde edilen bu yağ günümüzde birçok farklı çeşit üzerinden ticareti de yapılabilen bir ürün haline gelmiştir.

Okaliptüs yağının faydaları nelerdir? Okaliptüs yağı neye iyi gelir?

Bileşenlerinde yüksek oranda bulunan cineole sayesinde kozmetik ve tıp alanlarında kullanılabilen okaliptüs yağı çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Birçok ilacın içeriğinde ve birçok kozmetik ürününün içeriğinde yer alan okaliptüs yağının insan sağlığı açısından da birçok faydası olduğu bilinmektedir. İnsan vücudunun farklı bölümlerinde kullanılabilen okaliptüs yağı aynı zamanda okaliptüs bitkisinden elde edilen çay formunda da kullanılabilmektedir. En bilinen okaliptüs yağı faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar ise şu şekildedir:

Soğuk algınlığı belirtilerini azaltır.

Öksürük kesici etkisi vardır.

Diş ve ağız bakımını sağlar.

Uçuk için faydalıdır.

Balgam söktürücü özeliği vardır.

Bronşiti ve sinüziti rahatlatır.

Boğaz ağrısına iyi gelir.

Vücudu rahatlatarak stres ve sinirle başa çıkmayı sağlar.

Kas ağrılarına iyi gelir.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Mantar enfeksiyonlarını tedavi edicidir.

Ciltte oluşan yaraları iyileştirici etkisi vardır.

Sivrisinekleri uzak tutan bir kokusu vardır.

Üst solunum yollarında oluşan patojeni bakterileri üzerinde antibakteriyel bir etki sağlar.

Ülsere karşı faydalıdır.

Kan şekerini düşürür.

Okaliptüs yağı ne işe yarar?

Okaliptüs yağının faydaları insan vücudu üzerinde çeşitlilik gösterir. Cilt üzerinde de yararları olan okaliptüs yağının yüze ve saça faydaları da vardır. İçerdiği bileşenlere ve çeşitli özelliklerine göre okaliptüs yağının iyi geldiği ve işe yaradığı durumlardan bazıları şunlardır:

Okaliptüs yağının saça faydaları

Saç köklerini besler.

Kepek oluşumuna engel olur.

Saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar.

Saç derisini daha sağlıklı hale getirir.

Saçlara parlaklık verir.

Okaliptüs yağının cilde faydaları

Ciltte oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Ciltteki tahrişleri yatıştırır.

Küçük yaraların tedavi edilmesini sağlar.

Sivilceleri giderir.

Okaliptüs yağının yüze faydaları

Cildi derinlemesine temizler.

Cilde ihtiyacı olan nemi sağlar.

Akne oluşumuna engel olur.

Yüzde oluşacak sivilceleri engeller.

Yüzün daha sağlıklı ve canlı görünmesine neden olur.

Okaliptüs yağını cilde tek başına ya da bal ve limon ekleyerek de uygulamak mümkündür. Bir süre bekletildikten sonra ılık suyla iyice durulanmalıdır. Okaliptüs yağ formu ile ciltte ve yüzde kullanılabilir. Çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak oluşan sivilce, akne gibi durumların oluşmasına engel olurken cilde ve yüze daha sağlıklı daha canlı bir görünüm kazandırır. Birçok soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen belirtinin azalmasını sağlarken çeşitli hastalıklara karşı da vücudu korur. Balgam söktürücü etkisi ile boğazı rahatlatır, öksürüğü engeller. Çeşitli ilaçların, merhemlerin, kozmetik ürünlerin ve cilt bakım ürünlerinin de içeriğinde okaliptüs yağı bulunmaktadır.

Her ne kadar insan sağlığına birçok yararı olduğu kabul edilse de yine de doktora danışmadan bilinçsizce kullanılması sorunlara neden olabilir. Alerjik reaksiyonların ya da kalıcı problemlerin oluşmaması için mutlaka doktora danışılarak kullanılması gerekir.