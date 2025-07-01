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Oksijen tankı patlamasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası’nda oksijen tankının tahliye vanasının açılması sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, sevk edildiği Ankara’da hayatını kaybetti.

Oksijen tankı patlamasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Dün saat 14.50 sıralarında fabrikaya ait Hava Ayrıştırma Tesisi’nde Fatih Tetik isimli işçi, buffer oksijen tankının tahliye vanasını açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dışarı yayılan oksijen nedeniyle vücudunda ağır yanıklar oluşan Tetik, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Talihsiz işçi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi
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