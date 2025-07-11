Oktay Saral'a destek vermişti... Eski vekil Mehmet Metiner önce 'İyi ki varsın' dedi sonra sildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral dün yaptığı paylaşım ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u hedef alan açıklamaları sosyal medyayı karıştırdı. Saral’a yanıt AK Partili eski milletvekili Selim Gültekin’den geldi. Saral’ın Bakan Ersoy’u ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Gültekin; “Yakın zamanda işiniz düştüğünüzde Bakan Bey’i ziyaret eden de sizsiniz size bu tweeti kim yazdırdı?” dedi.

METİNER DESTEK VERDİ, ESKİ AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ GELDİ

Saral'ın bu paylaşımına destek ise AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'den geldi. Metiner yaptığı paylaşımda, "Benim yiğit kardeşim! İyi ki varsın" dedi.

Metiner'in bu paylaşımına yine AK Partili eski milletvekili Selim Gültekin’den tepki geldi. Gültekin, Metiner'e verdiği cevapta, "Niye var? İşi düştüğünde Bakan beyi makamında yakın zamanda ziyaret eden birisi kafasındakileri yüz yüze istişare etmek varken neden tweet atar ki… Bu davada ki yiğitlik anlayışı günlük değil ömürlük olmalı! Öyle ki Cumhurbaşkanımıza sadakat bunu gerektirir." dedi.

"BU TWEETİ KİM YAZDIRDI SİZE"

Gültekin ayrıca, "Saral’ın yakın zamanda Ersoy’u ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı ve "Yakın zamanda işiniz düştüğünde Bakan beyi makamında ziyaret eden siz, tweet atan yine siz. Bu tweeti kim yazdırdı size hadi söyleyin" ifadelerine yer verdi.

METİNER ÖNCE DESTEK VERDİ SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Öte yandan konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. "İyi ki varsın" diyerek Saral'a destek çıkan Metiner bu paylaşımını sildi.