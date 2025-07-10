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Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı! O milletvekilinden flaş sözler: “Yakın zamanda işiniz düşünce ziyaret ettiniz…”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u hedef alan açıklamaları sosyal medyayı karıştırdı. Saral’a yanıt AK Partili eski milletvekili Selim Gültekin’den geldi. Saral’ın Bakan Ersoy’u ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Gültekin; “Yakın zamanda işiniz düştüğünüzde Bakan Bey’i ziyaret eden de sizsiniz size bu tweeti kim yazdırdı?” dedi.

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı! O milletvekilinden flaş sözler: “Yakın zamanda işiniz düşünce ziyaret ettiniz…”

Sosyal medyada gündem olan çıkış sonrası Saral’a yanıt 27. Dönem AK Parti milletvekili Selim Gültekin’den geldi. Selim Gültekin, paylaşımı alıntılayarak “Yakın zamanda işiniz düştüğünde Bakan beyi makamında ziyaret eden siz, tweet atan yine siz. Bu tweeti kim size yazdırdı? Haydi söyleyin…” ifadelerini kullandı.

O PAYLAŞIMIN NEDENİ NE? TRABZON İDDİASI…

Ankara kulislerine yansıyan iddialara göre Oktay Saral ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasındaki ipler yine Trabzon ile ilgili bir konuda gerildi. Trabzon ile ilgili bir isteği geri çeviren ve uygunsuz bulan Mehmet Nuri Ersoy’a tepki gösteren Oktay Saral, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı…

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı! O milletvekilinden flaş sözler: “Yakın zamanda işiniz düşünce ziyaret ettiniz…” 1

ESKİ VEKİL SELİM GÜLTEKİN: “YİĞİTLİK ANLAYIŞI GÜNLÜK DEĞİL ÖMÜRLÜK OLMALI”

Yine eski AK Partili Mehmet Metiner, Oktay Saral'ın bu paylaşımını alıntılayarak "Benim yiğit kardeşim! İyi ki varsın" dedi. Bu tweeti de alıntılayan eski vekil Selim Gültekin; “Niye var? İşi düştüğünde Bakan beyi makamında yakın zamanda ziyaret eden birisi kafasındakileri yüz yüze istişare etmek varken neden tweet atar ki… Bu davada ki yiğitlik anlayışı günlük değil ömürlük olmalı! Öyle ki Cumhurbaşkanımıza sadakat bunu gerektirir…” ifadelerini kullandı.

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı! O milletvekilinden flaş sözler: “Yakın zamanda işiniz düşünce ziyaret ettiniz…” 2

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral Mehmet Nuri Ersoy
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