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Oktay Saral'dan bu kez AK Partilileri uyardı: ‘Susanlar asla gerçek yol arkadaşı değildir’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Erdoğan'a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalanlar olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saral, “3 maymunu oynayanlar yol arkadaşı olamaz. Duruş, cesaretle olur. Şimdi susma değil, haksızlık karşısında konuşup safları sıklaştırma vaktidir!” dedi.

Oktay Saral'dan bu kez AK Partilileri uyardı: ‘Susanlar asla gerçek yol arkadaşı değildir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'na yönelik saldırılar karşısında sessiz kalanları ve isim vermeden AK Parti içindeki bazı kesimleri sert sözlerle eleştirdi.
Saral, "Cumhurbaşkanımıza uzanan kirli ellere, yapılan iftiralara ve ailesine yönelik ahlaksız saldırılara karşı susanlar, üç maymunu oynayanlar asla gerçek yol arkadaşı değildir" dedi.

Açıklamasında Erdoğan’a destek çağrısı yapan Saral, "Karşı ittifaklar birleşirken, hakkı savunanların sessiz kalması kabul edilemez. Bu artık bir parti meselesi değil; milletin onuru, devletin bekası ve liderimizin itibarı meselesidir" ifadelerini kullandı.

Saral’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, devlete apaçık bir ihanet içerisinde olanlar halka halka birleşirken; memleket aşkıyla koşan liderlerini yalnız bırakanlar bilsin ki, onlar hiçbir zaman hasbi olmamış, sadece kendi konforlarının, şahsi hesaplarının ve küçük çıkarlarının peşinde koşmuşlardır.

Bugün Cumhurbaşkanımıza uzanan kirli eller, atılan hayasız iftiralar ve ailesine yönelik yapılan ahlaksız saldırılar karşısında susan, üç maymunu oynayan hiçbir kimse hakikatte Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olamaz.

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Karşı mahalle şer ittifakları ile birleşir ve pislikte yarışırken, hakkı ve hakikati savunan kitlenin sessiz ve sakin kalarak seyirci olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Herkes tavrını ortaya koymak zorundadır. Bu bir parti meselesi değil; bu, milletin haysiyeti, devletin bekası ve liderimizin onuru meselesidir!

Herkes olaylara kendi yüreği, memleket aşkı ve dava bilinci nezdinde tepki verir. Duruş her şeydir.

Velhasıl; Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi olaylar karşısında ‘Diklenmeden dik duracağız!’ Bizim korkacak ya da çekinecek bir durumumuz yok. Duruş, cesaretle olur. Şimdi susma değil, haksızlık karşısında konuşup safları sıklaştırma vaktidir!”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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