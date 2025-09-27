HABER

Oktay Saral’ı kızdıran ‘Ekrem İmamoğlu’ görüntüsü: “Açığa alınsınlar, HSK'yı göreve davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "bilirkişi davası" kapsamında tutuklu olarak hakim karşısına çıktığı duruşmada dün çekilen görüntülerle ilgili çok sert tepki göstererek mahkeme heyetinin açığa alınması gerektiğini savundu. Saral konuyla ilgili “HSK'yı göreve davet ediyorum” çıkışında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki görüntülerinin sosyal medyada çekilmesine tepki göstererek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) mahkeme heyetini açığa alması çağrısı yaptı.

Oktay Saral'ın ifadeleri şöyle:

“Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor. Davalar basına kapalı olarak yapılır. Telefon ya da video kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır. Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum.”

